SUVにフォーカスした冬タイヤ試乗会2026年1月、北海道新千歳モーターランドで、トーヨータイヤの冬タイヤ試乗会が行われた。今回の試乗会はSUVにフォーカスした、とても興味深い内容で、2種類の比較試乗をすることができた。【画像】マツダCX-5で同門スタッドレスタイヤ比較！トーヨー・オブザーブ『GSi-6』と『GIZ3』の違い全100枚ひとつは、キャラクター違いのスタッドレスタイヤ比較。もうひとつはスタッドレスタイヤとオー