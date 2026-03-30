日本政府は、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖により、ペルシャ湾内で待機を余儀なくされていた日本人船員24人のうち、4人が下船したと発表しました。金子国交相「日本時間の本日未明に4人が下船をし、（残る日本人船員は）20人であると報告を受けております」金子国交相は、現時点でペルシャ湾内で待機する日本関係の船舶は45隻だとしたうえで、残る20人の日本人の船員について、「安全確保を最優先に、毎日の安否確認を含