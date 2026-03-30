◇MLB ブルージェイズ5-2アスレチックス(日本時間30日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が日本時間30日、本拠地でのアスレチックス戦に「5番・三塁」でスタメン出場。4回の第2打席で右中間スタンドへメジャー初本塁打を放ちました。成績は4打数1安打1本塁打1打点。試合はブルージェイズが5対2で勝利し、3連勝を飾りました。明日からはロッキーズを本拠地に迎えての3連戦に臨みます。初戦では、巨人時代の先輩で