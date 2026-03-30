エイベックス・エンタテインメントが運営するダンススクール「エイベックス・ダンスマスター」が、日本全国のα世代（小学生・中学生）のダンサーを対象に実施した『2026年度ヒット予想』アンケートの結果を発表した。【画像】アイドル部門、男性・女性俳優部門、モデルの結果「ダンサー部門」ではSOTA（BE:FIRST）が1位にランクイン。「ダンスがカッコイイから」といったシンプルな声が集まった。2位の高橋海人（※高＝はしご