阪神は３０日、福島圭音外野手（２４）と支配下契約を締結したと発表した。福島は２３年のドラフト会議で育成２位指名を受け、白鷗大から阪神に入団。快足が自慢で１年目の春季キャンプから存在感を放っていた。２４年の春季キャンプは２軍スタートながら、紅白戦で初盗塁を記録。当時の岡田監督は足のスペシャリストになり得る逸材と評価し、途中から１軍キャンプに呼んだ。２５年はウエスタン・リーグで３３盗塁を記