トヨタ自動車の子会社「トヨタモビリティ東京」が、顧客の下取り車を中古車販売業者に簿外で転売取引し、東京国税局から約4000万円の所得隠しを指摘されたことが分かりました。トヨタモビリティ東京の営業社員11人は、新車を購入する顧客が下取り額に納得しなかった際、より高く買い取る業者に売却し、差額分を顧客が希望するパーツ代などに充てていたということです。東京国税局は、この取引が「転売」にあたると判断して、2024年