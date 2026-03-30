中国共産党の習近平総書記（右）と台湾の最大野党国民党の鄭麗文主席（共同）【台北共同】台湾の最大野党国民党は30日、鄭麗文主席（党首）が中国を訪問すると発表した。新華社電によると4月7〜12日の日程で江蘇省、上海、北京を訪れる。鄭氏は対中融和路線を強く打ち出している。中国共産党の習近平総書記（国家主席）と会談する見通し。国民党は習氏の招待で訪問すると説明した。「両岸（中台）の交流と協力を促進する」と強