女性が殺害された商業施設「サンシャインシティ」の出入り口付近＝26日夜、東京・池袋東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」の店舗で女性店員が殺害された事件で、警視庁は30日、殺人容疑で、自身の首を刺して死亡した元交際相手の広川大起容疑者（26）＝川崎市＝の自宅を家宅捜索した。女性は東京都八王子市の春川萌衣さん（21）。春川さんの死因は失血死だった。警視庁によると、防犯カメラの映像で、容疑者が入店直後