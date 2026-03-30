阪神は30日、育成の福島圭音外野手（けいん、24）の支配下登録を発表した。23年育成ドラフト2位で、白鴎大から入団した3年目。快足が武器で、今季のファーム・リーグでは8試合で打率・440、4盗塁の好成績を残していた。福島は球団を通じ「うれしい気持ちもありますが、ここからが本当の勝負だと思っています。初心を忘れず、そして、ここまで支えてくださった多くの方々への感謝の気持ちを胸に、これからも自分らしく全力プレ