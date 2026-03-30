吉本興業は３０日、お笑いコンビ・ライセンスの藤原一裕とのマネジメント契約を３１日をもって終了することを発表した。文書で「双方合意の上」だとし、「今後、藤原一裕というタレント個人での活動や創作に挑戦していきたい、という藤原本人の意向を尊重し、マネジメント契約を終了することとなりました」と経緯も説明。「なお、ライセンスとしての活動は継続し、相方の井本貴史は引き続き、弊社所属のまま、タレント活動をし