試合終了間際に飛び出した「悶絶ローブロー」による中断、さらには足の負傷出血と満身創痍のファイターに「指が裂けたようだ」「痛そうで見てられない」などファンの心配の声が相次ぐ試合があった。【映像】「指が裂けたよう」ファン悲痛なアクシデント3月28日に後楽園ホールで開催された「Krush.188」。安尾瑠輝（K-1ジム心斎橋チームレパード）と石郷慶人（SHINE SPORTS CLUB）による第10代Krushバンタム級王座決定トーナメ