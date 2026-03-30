2023年に亡くなった音楽家・坂本龍一さんと矢野顕子の娘でミュージシャンの坂本美雨（45）が30日までにXを更新。原油高騰をめぐる自民党幹部の発言に不信感を募らせた。米国とイスラエルによる軍事作戦を受け、イランがホルムズ海峡を封鎖するなど、悪化する中東情勢を受け、石油不足の可能性が深刻化する。そうした中、坂本は「ガソリン需要の抑制論に言及−自民幹部『国民の覚悟も』」との見出しが付けられた記事を引用。「誰の