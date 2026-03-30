中国中部・山西省の商業ビルで火事があり、3人が死亡、23人が負傷しました。中国国営メディアなどによりますと、おととい夜、山西省太原市の繁華街にあるレストランやカラオケ店の入る16階建ての商業ビルで火事がありました。この火事で3人が死亡、23人が負傷し、そのうち9人が重傷です。目撃者の話では、火は1階のレストランから出て建物の外壁をつたい、上へ燃え広がったということです。火が消し止められた後、きのう深夜にも同