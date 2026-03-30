テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は30日の放送で、ホワイトソックス村上宗隆内野手（26）が29日（現地時間）に行われたブルワーズ戦の2回、日本勢初となるメジャーデビューから3試合連続本塁打となる3号ソロを放ったことを速報で伝えた。テーマによっては時々、主張を対立させることもある月曜コメンテーターの俳優石原良純と、レギュラーコメンテーターの元同局社員、玉川徹氏が「本人がいちばんホッ