Photo: Daisuke Ishizaka 「最近、ゲームやってますか？」って聞かれたら、「昔はやってたんだけどね」なんて言いながら苦笑い。けっこういません？かつては週末を丸ごとゲームに溶かしていたのに、気づけば何年も電源を入れていない。仕事が忙しくなった、テレビの前にゲーム機を置かなくなった、気がついたらスマホで「ながらゲーム」が習慣になっていた…。そんな「ノンコンソールゲーマ