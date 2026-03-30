「もう軽自動車に見えない！」ホンダ新「N-BOX」に“反響殺到”！2026年3月も後半となり、春の新生活に向けてクルマの購入や買い替えを本格的に検討している人も多いのではないでしょうか。その参考に日本の自動車市場における人気車種ランキングを見ると、販売台数で長年にわたり“絶対的な王者”に君臨し続けているのがホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」です。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「N-BOX」です！