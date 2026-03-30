阪神は30日、育成の福島圭音外野手を支配下選手登録したと発表した。背番号は『126』から『92』に変更となる。福島は球団公式ホームページを通じて「嬉しい気持ちもありますが、ここからが本当の勝負だと思っています。初心を忘れず、そして、ここまで支えてくださった多くの方々への感謝の気持ちを胸に、これからも自分らしく全力プレーで頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。福島は23年育成2位で阪神に入団した3年