「くら寿司」は、4月3日（金）から5月14日（木）までの期間限定で、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念したコラボキャンペーンを全国の店舗で開催する。【写真】松田陣平&荻原研二も！「ビッくらポン！」でゲットできる景品一覧■キャライメージのメニューが初登場今回開催されるのは、寿司皿5枚でゲームができる「ビッくらポン！」の景品にデフォルメキャラクターがデザインされたグッズが登場する