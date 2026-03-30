ふわふわ生地にあんやクリームを詰め、ちいかわ型に焼き上げた「ちいかわ焼き」の1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」が1周年を迎えることを記念し、4月7日（火）から新しいキャラクターの「ちいかわ焼き」を発売。これまでちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類だったが、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコも仲間入りする。【写真】くりまんじゅう＆ラッコも仲間入り！「ちいかわ焼き」新商品一覧■販売期間が異なる