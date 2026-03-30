森保一監督が率いる日本代表は、３月シリーズで英国遠征を実施。現地28日にスコットランド代表とグラスゴーのハムデン・パークで対戦し、１−０の勝利を収めた。31日にはロンドンのウェンブリー・スタジアムで、イングランド代表と相まみえる。“サッカーの聖地”での一戦を前に、残念なニュースがもたらされた。イングランドサッカー協会が、代表チームから８選手の離脱を発表した。チームを離れるのは、GKアーロン・ラムズデ