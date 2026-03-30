札幌市はノースサファリサッポロに対して建物の撤去を命じる「除却命令」を出したことに伴い、敷地内に標識を設置しました。（林記者）「命令の内容を伝える標識がいま設置されています」札幌市によって設置された標識には、札幌市南区のノースサファリサッポロの土地に建てられた建築物が都市計画法に違反していることや、運営会社に撤去を命じていることが示されています。市は３月２３日、運営会社に対し、敷地内に