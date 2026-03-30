プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは28日と29日、ホームで仙台89ERSと対戦しました。 28日のGAME1を5点差で制したヴェルカ。 29日のGAME2も互いに譲らず47対47の同点で前半を折り返します。 試合が動いたのは第3クオーター。 熊本からの移籍で今節から合流したライトフットの豪快なダンクなどで6点を連取し、流れを引き寄せ、相手を突き放したヴェルカ。 88対75で勝利し、西地