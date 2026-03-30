ホワイトソックスの村上宗隆選手がメジャーデビューから3試合連続ホームラン。史上4人目の快挙となります。開幕から2試合連続ホームランと絶好調の村上選手、2回の第2打席でした。フルカウントからの7球目、低めの変化球を右中間へ運び、デビューから3戦連発のホームラン。日本選手では、初、メジャーリーグでは4人目の快挙となります。村上宗隆選手：すごく嬉しいことですけど、シーズンが終わって、しっかり結果を残すことが僕の