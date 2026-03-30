国会ではきょう、暫定予算案の審議がおこなわれていて、きょう中に成立する見通しです。一方、新年度予算案について与党側は、年度内成立を断念する意向を野党側に伝えました。国会記者会館から中継です。【写真を見る】暫定予算案きょう可決・成立へ 衆参両院で審議与党側は新年度予算案の年度内成立を断念する意向伝達年度内成立にこだわってきた高市総理に対し、野党からは年度内成立が不可能なことは「与党議員も含めて