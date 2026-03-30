アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議で近く合意できる可能性があるとの見方を示しました。質問：今週中にイランとの合意は見込めるかトランプ大統領：合意は見込める。近いうちに成立する可能性があるトランプ大統領は29日イランとの協議について、「直接、または間接的に非常に良い協議を行っている」と明かしました。そのうえで交渉は「極めて順調」で「合意は近い」との認識を示しました。地上作戦の可能