埼玉県飯能市で2022年、親子3人を殺害したとして殺人などの罪に問われた無職斎藤淳被告（43）について、さいたま地検は30日、無期懲役とした一審さいたま地裁判決を不服として控訴した。一審では死刑を求刑していた。