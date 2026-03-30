【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は29日、トランプ米大統領が、イランの保管する濃縮ウランを奪取するための軍事作戦を検討していると報じた。イランの報復を招き、戦闘が長期化する恐れがあるとの見方も伝えた。ウラン確保の作戦については、以前も米メディアが報じている。同紙によると、トランプ氏は周辺に、戦闘終結の条件としてイランがウラン引き渡しに応じるよう圧力をかけることを促してい