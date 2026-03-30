日本銀行の植田和男総裁は３０日の衆院予算委員会で、為替市場で進む円安・ドル高について「為替相場の動向が我が国の経済や物価見通しなどに及ぼす影響を見極めながら、適切に金融政策を判断していく方針だ」と述べた。従来に比べて企業が値上げや賃上げに積極的になっていることから、「為替変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている」とも指摘。「（為替市場の）動向を今後ともしっかりと見ていきたい」と述べた。日銀は