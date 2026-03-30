Mr.Childrenの桜井和寿（56）が29日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。ライブの演出を反省する場面があった。先週に続き、同番組の恒例企画「インタビュアー林修」に登場した桜井。MCの林修と番組スタッフは3カ月前から準備に取りかかり、計73時間にわたるライブDVD23本を総チェックしたという。そこで見つけた“ライブあるある”として、「お客さんにサビを歌わせがち」を挙げた。中でも1994年に