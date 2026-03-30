フォークシンガー松山千春（70）が29日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。1人娘に孫が生まれたと明かした。「月曜日（23日）になりますけどね、私ごとで申し訳ありませんが、嫁いだ娘が…」と切り出した。「子供を産んでくれまして。自分にとって孫になります。自分はじいじになったわけでありますけどね」と明かした。「その子から言われたわけではないから、じいじ、じいじっていう感覚はないんだけ