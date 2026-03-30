イラン情勢の悪化が長期にわたることで、世界経済への打撃が一段と大きくなることへの警戒感が強まっています。週明けの日経平均株価は一時2800円を超えて値下がりし、大幅下落の展開となっています。きょうの東京市場は、売り注文一色となり、全面安の展開が続いています。平均株価は一時、下げ幅が2800円を超え5万1000円を割り込みました。イラン情勢をめぐっては、トランプ大統領が、イランのエネルギー施設への軍事攻撃を延期