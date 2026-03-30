現役女子大生タレントの久木田帆乃夏（23）が30日までにXを更新。大学を卒業できなかったと報告した。久木田は、成蹊大学学位授与式が行われたキャンパスで花束を手にしたスーツ姿の写真をアップし「この度、成蹊大学理工学部を卒業できませんでした…」と告白。「引き続き大学生頑張ります」と意気込みをつづった。久木田はフジテレビ系で放送されていた深夜番組「オールナイトフジコ」でレギュラーを務め、女子大生「フジコーズ