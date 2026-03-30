Blueskyが分散型SNSプロトコルのATプロトコルで動くエージェント型ソーシャルアプリおよびカスタムフィードビルダー『Attie』を発表しました。Attiehttps://attie.ai/公式Blueskyアカウントによると、Attieは「ATプロトコルで初のエージェント型ソーシャルアプリ」であり、ATプロトコル上での開発をより身近にするためのまったく新しい試みだとのこと。1/ Today, we’re excited to introduce Attie, currently as an invite-only