銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、女性に「何が欲しいのか言ってごらん」と言いながら「あなた」以外の答えは許してくれなさそうなおじさん。○100年の恋も冷める瞬間些細な事で「あれ？私ってどうしてこの人のことを好きになったんだろう」と、相手に対して幻滅してしまう瞬間ってありますよね。例えば、恋人とスキンシップやその先を楽しんでいる最中