ジョルダンは3月27日、豊岡市が支援し、全但バスが運行する「城崎・出石・神鍋高原フリー乗車券」を、モバイルチケットで発売した。全但バスイメージ同チケットは、豊岡市内を走る全但バスの全路線バスが乗り放題となる(特急バス・各コミュニティーバスは除く)。城崎温泉や出石、神鍋高原などの観光地も巡ることができ、周辺の観光施設で利用できる割引特典も付いている。「城崎・出石・神鍋高原フリー乗車券」リーフレット利用日