3月30日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、内閣・政党支持率について意見を交わした。 野党の国会戦術が評判悪かった？ 寺島アナ「日経新聞社とテレビ東京が今月27日から29日、先週金曜日から昨日に実施した調査で、高市内閣