◆第５８回ダービー卿チャレンジトロフィー・Ｇ３（４月４日、中山競馬場・芝１６００メートル）昨年７月の関屋記念１１着を最後に休養していたイミグラントソング（牡４歳、美浦・辻哲英厩舎、父マクフィ）が、復活の糸口を示す走りができるのではないかと注目している。昨年４月のニュージーランドＴは、２４年朝日杯ＦＳの覇者アドマイヤズームを相手に上がり３ハロン３３秒１の末脚で豪快な差し切り。「中山の方がよりいい