ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＣＢＣ制作、月〜金曜・後１時５５分）が、関東・関西・名古屋の３地区で２０２５年度（２５年４月〜２６年３月）の年度平均視聴率１位を獲得したことが３０日、分かった。関東地区は個人全体２．３％、世帯４．６％を記録し、昨年に続き、同時間帯（ＮＨＫ含む）の年度平均視聴率トップに。関西地区は個人全体２．３％、世帯４．６％となり、初めて年度視聴率でトッ