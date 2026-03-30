ソニー・クリエイティブプロダクツの国民的人気キャラクター「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」と、人気アニメ「弱虫ペダル」のコラボレーションが実現した。3月27日〜4月5日、HMV&BOOKSなどの対象店舗で限定グッズを発売する。『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボレーションアート1983年のデビューから43年目を迎え、学習ドリルなどでも親しまれている「タマ&フレンズ」と、アニメ5期まで放送された「