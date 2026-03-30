最強投資法は20年以上積立投資できる「投資信託」だった！？複利効果で期待できる安定したリターンとは 最強の投資法は20年以上の投資信託 複利効果で安定したリターンが期待できる 投資をはじめたとき、どのように運用すればしっかりと資産を増やすことができるのでしょうか。NISAの場合、積立投資という堅実な方法を長期にわたって続ければ、資産を増やせる可能性が高まります。 つみたて投資枠には、貯めながら