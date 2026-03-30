非行や犯罪は環境？それとも遺伝？ 若年期とそれ以降で傾向が変わる 非行や犯罪といった反社会的行動についても、遺伝との関係を示すデータがあります。これらの行動に走りやすいかどうかは、もともとの遺伝的素質が影響しているわけです。ただ、これは若年期とそれ以降とで状況が変わってきます。 若いうちは“若気の至り”という言葉があるように、勢いや誘惑でつい非行に走ってしまうこともあるでしょう。15歳未満の家