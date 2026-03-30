資料陸上自衛隊第14旅団が司令部を置く善通寺駐屯地（香川・善通寺市） 陸上自衛隊善通寺駐屯地の隊員が、2024年に愛媛県松山市の飲食店で店長と従業員の2人にけがをさせたとして、停職4カ月の懲戒処分を受けました。 3月30日付で懲戒処分を受けたのは、善通寺駐屯地第14通信隊に所属する陸士長(22)です。 善通寺駐屯地によりますと、この陸士長は2024年9月8日、愛媛県松山市の飲食店で店長に顔を殴るなどの暴行、従業