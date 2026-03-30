29日夕方から30日未明にかけて、福岡県内で酒を飲んで車を運転したとして、男女2人が現行犯逮捕されました。 29日午後5時前、福岡市・天神で「車の運転手が信号停車中に酒を飲んでいた」と通りかかった人から警察に通報がありました。駆けつけた警察官が、通報内容と同じ特徴の乗用車を発見し停車させ、運転していた男の呼気を調べたところ基準値のおよそ3倍のアルコールが検出されました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮