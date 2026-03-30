アジア株全面安、米イラン戦争は新局面迎える可能性トランプ「TACO」通用せず 東京時間11:12現在 香港ハンセン指数 24526.76（-425.12-1.70%） 中国上海総合指数 3879.24（-34.49-0.88%） 台湾加権指数 32527.43（-585.16-1.77%） 韓国総合株価指数 5244.47（-194.40-3.57%） 豪ＡＳＸ２００指数 8417.00（-99.28-1.17%） アジア株は全面安、米イラン戦争が新たな局面を迎える可能性