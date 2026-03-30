俳優の鈴木亮平が3月28日、TBS系『王様のブランチ』（土曜前9：30）にVTR出演し、主演を務めた日曜劇場『リブート』（日曜後9：00）の続編について言及した。【写真】最終回にサプライズ登場！ネットが驚いた”新キャスト”共演の戸田恵梨香、永瀬廉とともに見どころを語り、完結への自信をのぞかせた鈴木は、「一つ言えるのは、『続きは映画で』とかないです。『シーズン2へ続く』とかもないです。ちゃんと終わります」と断言