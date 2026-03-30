バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）で、名作揃いだった2024年上半期の中から、MCを務める千鳥の大悟が選ぶ珠玉の爆笑シーンを一挙大公開！その中には、ロケ当時76歳だったレジェンド芸人の乗るカヌーが転覆する、衝撃のシーンもあった。 【TVer】何度見てもヒヤヒヤ＆爆笑！76歳レジェンド芸人のボート転覆命がけ水落ちシーン 『相席食堂』に登場したレジェンド芸人とは、2024年6月18