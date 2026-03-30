お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に30日、出演。東京・池袋の「ポケモンセンターメガトウキョー」でアルバイト店員の女性を元交際相手でストーカー規制法違反容疑で逮捕されていた男が刃物で殺害した事件について「被害者を完全に、安全に守る仕組み、作り直す時」と、被害者保護対策の強化を呼びかけた。被害者は25年12月に警視庁につきまとい被害の相談を行