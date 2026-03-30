フォークシンガー松山千春（70）が29日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。日米首脳会談に出席した高市早苗首相について言及した。米国によるイラン・ハメネイ師殺害によって、中東情勢が悪化。高市首相は日米首脳会談で「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」などといった発言が注目を集めた。「日本はアメリカと同盟国、イランとは友好国ですから。だから二国と話し合える立場にある国