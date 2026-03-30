ベビーグッズを買おうとすると嫌がる旦那さんもいるようです……。もはや経済DVというレベルも。今回は、そんな旦那さんを撃退した人のエピソードをご紹介します。哺乳瓶は一本のみ「子どもができ、ベビー用品を買おうとしたのですが、夫に言ったら『そんなもの必要ない』と言われてしまいました。『ベビーベッドなんて邪魔になるだけ。バスタオル重ねて床に敷けば？』『哺乳瓶は一本で十分。中古をフリマサイトで探せ』などなど、