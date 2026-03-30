新潟市西蒲区で30日、建物が燃える火事がありました。消防によりますと30日午前11時頃、「工業団地で小屋が燃えている」と通報がありました。午前11時20分現在、消防車8台が出動し、消火活動を行っています。ケガ人の情報は入ってきておらず、出火当時、小屋に人がいたかどうかは不明だということです。※最新情報入りしだい更新します。